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Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Вильфанд: на следующей неделе в Москву придет потепление с метелями

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве на следующей неделе ожидается потепление. Об этом сообщает ТАСС.

По словам синоптика, в ночное время столбик термометра будет показывать до -10°С, а днем — до -3... -9°С. Но при этом ожидается порывистый ветер и снег. К выходным можно ожидать сугробов в полметра высотой. Обычно такая высота сугробов характерна для конца зимы, отметил Вильфанд.

Вильфанд подчеркнул, что температура, несмотря на повышение, будет оставаться ниже нормы.

«Ночью будет уже около минус 10 градусов, а днем — в диапазоне минус 3-9 градусов. Но потепление это москвичам не удастся почувствовать особо, к сожалению, — прогнозируются снег, ветер 7-12 м/с, метели», — поделился глава Гидрометцентра РФ.

До этого в Татарстане из-за морозов до -40°С на выходные было объявлено штормовое предупреждение. Это уже второе штормовое предупреждение об аномальных морозах в республике за неделю, сообщает издание «Реальное время».

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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