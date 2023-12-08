В России доработают процедуру внесудебного банкротства граждан

Президент России Владимир Путин поручил доработать процедуру внесудебного банкротства и перевод ее в электронную форму. Об этом сообщает сайт Кремля.

В перечне поручений по итогам совещания с правительством РФ уточнили, что собираются исключить необходимость получения гражданами бумажных справок и других документов.

Поручение президента нужно выполнить до 1 августа 2024 года.

Также правительству необходимо донести до населения информацию о новых возможностях проведения процедуры внесудебного банкротства с использованием Единого портала госуслуг.

В середине ноября сенатор посоветовал подождать с новыми инициативами по банкротству граждан. Зампред Совета Федерации Николай Журавлев призвал учитывать существующие меры поддержки заемщиков, такие как кредитные каникулы. По его мнению, новые инициативы по банкротству граждан имеет смысл обсуждать с учетом этих инструментов.

Ранее Песков назвал Россию сильной страной.