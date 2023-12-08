Награжденные герои РФ поддержали решение Путина идти на выборы

Весь Донбасс поддерживает решение Владимира Путина принимать участие в выборах президента страны, сказал председатель народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Артем Жога.

«Сейчас для Донбасса президент России — это лидер, который вернул нам Родину. Это лидер, который спас Донбасс от уничтожения. И в Донецкой народной республике не встретить сейчас семью, которая бы не ценила то, что сделал и что продолжает делать для нас президент Владимир Путин», — сказал он.

Также награжденные Герои РФ Эдуард Казымов, Максим Поташев и Юрий Мизерный, руководитель ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков, главврач больницы №52, Герой Труда Марьяна Лысенко поддержали решение Путина.

Выдвижение Владимира Путина поддержал и шахтер из Краснокаменска Эдуард Щербина, которому Путин 1 мая присвоил звание «Героя труда».

Кроме того, мать Героя РФ Нурмагомеда Гаджимагомедова Сапижат Мазаева еще до объявления Владимира Путина просила его принять участие в выборах.

Как отметила мать Героя РФ Андрея Ковтуна Мария Костюк, поддержка у Путина всегда была, есть и будет.

«Именно Владимир Путин может достичь целей СВО. Это будет историческая справедливость. По-другому нельзя. Мы полностью поддерживаем решение Владимира Путина», — сказала она.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин объявил, что он будет баллотироваться на пост президента России. Выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.