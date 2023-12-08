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Погранслужбу ФСБ могут задействовать к охране представительств РФ за рубежом

ФСБ предложила подключить пограничников для охраны представительств за рубежом

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Global Look Press

Пограничников ФСБ могут задействовать в охране представительств компаний за границей в связи с ростом антироссийских настроений. Соответствующий проект указа президента РФ опубликован на портале проектов нормативных актов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что рост актов вандализма, числа протестных акций и демонстраций перед представительствами РФ и российских компаний за рубежом, а также попыток несанкционированного проникновения на их территорию говорит о необходимости усиления мер по защите.

В связи с этим предлагается наделить ФСБ России полномочиями по обеспечению участия военнослужащих пограничных органов в охране иных представительств (помимо дипломатических и консульских учреждений) Российской Федерации за рубежом.

До этого руководитель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявлял, что в случае принятия поправок к законопроекту о добровольческих формированиях Росгвардии срочники смогут стать частью погранслужбы Федеральной службы безопасности (ФСБ).

6 декабря комитет Думы по безопасности и противодействию коррупции одобрил поправки в законы о воинской обязанности и о ФСБ, которые в случае принятия позволят призывникам проходить срочную службу в органах Федеральной службы безопасности.

По состоянию на сегодняшний день граждан РФ могут призывать на службу в ВС РФ, органы госохраны и другие войска.

Ранее стало известно, смогут ли иноагенты проходить срочную службу в ФСБ.

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