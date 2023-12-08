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Власти Казахстана национализировали шахту, где произошел взрыв

Власти Казахстана забрали у ArcelorMittal обрушившуюся с горняками шахту

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Shutterstock

Власти Казахстана изъяли у международного концерна ArcelorMittal металлургическое предприятие «АрселорМиттал Темиртау» и назначили его новым инвестором группу компаний Allur предпринимателя Андрея Лаврентьева. Об этом сообщил министр промышленности и строительства республики Канат Шарлапаев, передает Kazakhstan Today.

Он назвал соответствующее соглашение мегасделкой, поскольку оно имеет исключительное значение для Казахстана. По мнению Шарлапаева, страна избежала большого количества рисков, с которыми столкнулись правительства других стран.

Казахстан сменил руководство «АрселорМиттал Темиртау» после того, как 28 октября на шахте имени Костенко в Караганде произошел взрыв. В результате трагедии не стало 46 человек.

Изначально владельцем металлургических предприятий «АрселорМиттал Темиртау» и «АрселорМиттал Тубуляр Продуктс Актау» стал казахстанский государственный фонд прямых инвестиций Qazaqstan Investment Corporation.

Материнская компания ArcelorMittal, председателем правления которой является индийский бизнесмен Лакшми Миттал, рассчитывала получить в результате сделки $3,5 млрд, но согласилась на $286 млн. В ту же сумму сделка обошлась группа компаний Allur.

Ранее на руднике в Якутии произошел выброс метана.

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