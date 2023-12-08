В Москве прошла конференция Baltic Winter 2023

В Москве в отеле Арарат Парк Хаятт прошло итоговое PR-событие года - Baltic Winter 2023, сообщает пресс-служба конференции. В рамках мероприятия, организованного агентством SPN Communications, профессионалы коммуникационной сферы в формате интерактивных дискуссий обсудили самые актуальные тренды уходящего 2023 года и поговорили о важных практических навыках для успешной работы в 2024-м.

Отмечается, что главной особенностью мероприятия стали PR-баттлы. Так, акцентом конференции стало противостояние генерального директора «Новые отраслевые медиа»‎ Станислава Апетьяна и исполнительного директора по медиа «Rambler&Co» Андрея Цыпера‎. Также прошли PR-баттл при поддержке Ассоциации менеджеров между бумерами и блогерами и дружеская дуэль молодых специалистов и работодателей.

При этом состоялись одиночные выступления спикеров. Они рассказали о роли коммуникаций, синергии бизнеса и государства в поддержке творческих сообществ, а также о создании трендов. На конференции обсудили новое прочтение темы ESG и продвижение территорий. Также спикеры поделились своими успешными кейсами и выявили основные драйверы продвижения.

Кроме того, в рамках конференции прошла презентация коммуникационного проекта «Как все» при поддержке АНО «ИРИ», который призван рассказать жителям России о возможностях для инвалидов, их психологической и социальной поддержки.

«Мы делаем проект не «для» людей с ограниченными возможностями здоровья, а «вместе» с ними», — отметила директор «Мультицентра социальной и трудовой интеграции» Ирина Дрозденко.

Вечер дня завершился вечерним приемом, неформальной программой и предновогодним нетворкингом.

Отмечается, что официальным информационным партнером мероприятия выступил Rambler&Co. Информационные партнеры: «Газета.Ru», «Лента.ру».

Напомним, Baltic Winter — это продолжение петербургского форума по коммуникациям Baltic Weekend, но с новыми спикерами и темами, которые не успели обсудить в деловой программе сентябрьского форума.