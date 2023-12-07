В России запустили платформу наставничества для молодежи

Сфера наставничества в России сейчас переживает новый подъем — неслучайно 2023 год прошел под эгидой Годом педагога и наставника. Об этом в ходе международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель ассоциации волонтерских центров и платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев.

Подводя итоги Года педагога и наставника на площадке международной выставки-форума «Россия», представители некоммерческого сектора, волонтеры, социальные предприниматели обсудили значение института наставничества и перспективы его развития в России.

Результатом мероприятия стал запуск общероссийской платформы по наставничеству на ДОБРО.РФ.

«Мы на нашей платформе ДОБРО.РФ видим популярность темы и растущее разнообразие наставнических практик. Сейчас на платформе размещено около 2,5 тыс. таких проектов. С коллегами из ВЦИОМ провели всероссийский опрос общественного мнения и ряд фокус-групп, собрали в Центре знаний «Машук» лучших наставников из разных сфер. Получили важные данные об ожиданиях общества и наставнического сообщества. Видим очевидный запрос в целом у россиян и у наставнического сообщества на появление единой платформы, которая упростит вход в эту сферу», — рассказал Артем Метелев.

По его словам, новый сервис по наставничеству систематизирует, объединит, сделает доступным опыт и информацию о наставничестве — мероприятия, проекты, организации, курсы, методические материалы.

Для каждой категории наставников будет свой путь верификации, своя система аналитики и мотивации. В итоге будет сформирован общероссийский каталог верифицированных наставников и организаций, к которым можно обращаться.

Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина отметила, что в последнее время социальное наставничество стало распространяться на разные категории подростков и молодежи, так как социализация и самоопределение — приоритетная задача для возраста юности.

«Наставничество становится институтом, который дает импульс для развития и наставникам, и наставляемым, и обществу в целом: предоставляет наставникам и их подопечным новые социальные лифты, а обществу позволяет сохранить и передать критически важные знания, а также стать обществом с развитой культурой передачи опыта», — сказала Малявина.

Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ — главное событие в сфере добровольчества и социального лидерства. В 2023 году форум стал частью международной выставки-форума «Россия».