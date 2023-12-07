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Украинцев призвали снизить потребление электричества

Премьер Украины призвал граждан экономить электричество из-за дефицита мощностей

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Depositphotos

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал сограждан с 10.00 до 20.00 мск снизить потребление электроэнергии, чтобы избежать введения графиков отключения света. Об этом сообщает ТАСС.

Шмыгаль подчеркнул, что правительство страны призывает всех граждан Украины снизить потреблений электроэнергии, особенно в период с 9:00 до 19:00 (с 10:00 до 19:00 мск).

Он подчеркнул, что это позволит избежать введения графиков отключений.

Украинский премьер добавил, что гражданам не следует одновременно включать мощные электроприборы, перенести стирку на ночные часы и выключать свет в неиспользуемых помещениях.

До этого на Украине зафиксировали дефицит электричества из-за похолодания, стране пришлось задействовать аварийную помощь из трех стран Евросоюза.

По данным «Укрэнерго», рост потребления превысил плановый на 2,7%, что сопоставимо с работой двух дополнительных блоков теплоэлектростанций. Однако свободных мощностей у ТЭС нет, поэтому и образовался дефицит. При этом, несмотря на подключение аварийной помощи, на Украине не стали ограничивать потребление энергии и задействовать графики отключения.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.

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