В ЭИСИ заявили о желании россиян вновь видеть Путина президентом

Выборы — это показатель нормальности общества, стабильности политической ситуации, и наша страна демонстрирует эту нормальность и стабильность. Об этом на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Выборы президента: общественный запрос накануне избирательной кампании» заявил руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.

По его словам, людям важно иметь возможность воспользоваться своим избирательным правом, несмотря ни на что. Он отметил, что это показывают и социологические данные, которые представил Мамонов. Отмечается, что в телефонном опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

«84% россиян считают выборы президента РФ важным событием для себя лично. Среди декларирующих участие в выборах — 92%. 89% россиян считают выборы президента РФ важным событием для страны. Среди декларирующих участие в выборах – 94%. 78% опрошенных уже сейчас выражают свою готовность принять участие в выборах президента. Этот показатель подтверждает значимость предстоящих выборов для россиян», — заявил эксперт.

Управляющий директор проектов фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова отметила, что большинство россиян уверены, что Путину следует баллотироваться на новый срок, и этот запрос вырос более, чем вдвое за последние годы. По ее словам, россияне верят своему президенту. Это подтверждают данные исследования Фонда «Общественное мнение», которые она озвучила. Опрос проходил методом интервью по месту жительства. В нем приняли участие 6100 респондентов 18 лет и старше.

«Президентские выборы — старт для всей индустрии опросов. Большинство россиян (70%) уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. Этот запрос вырос более, чем вдвое за последние годы. Сейчас очень важно восприятие политика», — сказала она.

Так, в ответе на вопрос: «Какие эмоции у вас чаще вызывает Владимир Путин» респонденты в основном называли доверие, надежду, спокойствие, уверенность в будущем, гордость и благодарность. При этом 74% опрошенных уверены, что Путин понимает заботы простых людей и его деятельность отвечает их интересам. Также большинство респондентов считают, что у России большое будущее.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации на пленарном заседании назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года.