Член «Дигории» назвал важным визит Путина на выставку-форум «Россия»

Визит президента России Владимира Путина на международную выставку-форум «Россия» имел важное, в том числе символическое значение. Об этом заявил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Алексей Малинин.

Он отметил, что выставка «Россия» объединила на своих полях и российские субъекты, и различные отраслевые достижения, и огромное количество представителей очень разных сфер.

«Президент, по сути, осмотрел всю страну, только в более усеченном формате, и имел возможность лично увидеть, как именно стране удается не только справляться с текущим кризисом, но и вопреки ему активно развиваться», — сказал эксперт.

Он отметил, что особое внимание привлек показательный эпизод, когда президент поговорил с парнем из «Движения первых», который делает подушки и одеяла для бойцов СВО.

«Парень сейчас помогает как волонтер, а потом планирует запускать свой бизнес по производству схожих изделий. Поддержка вот таких ребят крайне важна: тех, кто хочет и может и для страны полезным делом заниматься, и создавать собственный капитал. Президент, дав пять этому мальчику, судя по всему, такой подход одобряет», — сказал Малинин.

Еще одним знаковым событием в рамках визита Владимира Путина на выставку, по мнению политолога, стало вручение премии «Лучший волонтер года».

«Глава государства последовательно уже не первый год демонстрирует поддержку волонтерского движения, которое стало особо актуальным сначала в эпоху коронавируса, а потом и после начала СВО. Победительница, кстати, тоже подает хороший пример людям всех возрастов: несмотря на все трудности, можно делать свой, пусть даже небольшой, но осязаемый вклад в поддержку страны. И страна это не оставит незамеченным», — отметил эксперт.

Напомним, 4 декабря глава государства посетил международную выставку-форум «Россия». В тот же день здесь состоялась церемония вручения премии «Волонтер года».