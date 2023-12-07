В Совфеде РФ назвали актом терроризма расправу над экс-депутатом Рады Кивой

Расправа над бывшим депутатом Верховной рады Ильей Кивой является актом государственного терроризма, ответственность за который несут украинские власти. Такое заявление в ходе заседания Совета Федерации РФ сделал вице-спикер верхней палаты российского парламента Константин Косачев, передает ТАСС.

Он отметил, что нападение на экс-законодателя было организовано Главным управлением разведки министерства обороны Украины. Как сказал российский сенатор, об этом стало известно из открытых источников.

«Это, вне всякого сомнения, акт государственного терроризма, за которым стоят украинские власти», — указал Косачев и добавил, что в данном случае речь идет о политической расправе.

Также он подчеркнул, что нападение на Киву представляет собой «очередное преступление украинских властей». Парламентарий уточнил, что Киев уже несет ответственность за нападение на Дом профсоюзов в Одессе в 2014 году и за атаки на мирных жителей в Донбассе.

Сенатор обратил внимание, что преступная сущность действующего украинского правительства не должна вызывать ни у кого сомнений. Несмотря на это, за последние девять лет профильные международные структуры ни разу не привлекли Киев к ответственности.

На этом фоне Косачев призвал осудить деятельность украинского руководства. Он заявил, что нападение на экс-депутата Рады также требует решительных действий со стороны международного сообщества.

Вечером 6 декабря в подмосковной деревне Супонево нашли тело бывшего украинского законодателя Ильи Кивы. Он подвергся нападению во время прогулки в парковой зоне у местного отеля.

Позже в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области сообщили, что специалисты обнаружили на теле потерпевшего два пулевых ранения. В настоящее время расследование продолжается.

Ранее появилась информации о последнем обращении Ильи Кивы к президенту Украины Владимиру Зеленскому.