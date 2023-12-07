Минпросвещения направило опергруппу в брянскую школу, где произошла стрельба

Министерство просвещения России направило в Брянск оперативную группу, которая уже начала работу в гимназии №5, где утром произошла стрельба. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

В Минпросвещения рассказали, что с учениками школы, их родителями, а также с учителями уже работают психологи.

Утром 7 декабря ученица восьмого класса гимназии №5 в городе Брянске пришла на урок биологии с помповым ружьем и устроила стрельбу, после чего покончила с собой. По предварительным данным Следственного комитета, погибли два человека, включая стрелявшую. Еще пятеро получили ранения, их госпитализировали.

Оказание медпомощи пострадавшим взял под контроль глава Минздрава Михаил Мурашко.

По информации Mash, восьмиклассница могла устроить стрельбу из-за травли одноклассников.

СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Оперативники задержали отца устроившей стрельбу девочки.

Ранее на стрельбу в гимназии отреагировал губернатор Брянской области.