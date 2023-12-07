Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минпросвещения направило опергруппу в брянскую школу, где произошла стрельба

Минпросвещения направило опергруппу в школу в Брянске после стрельбы

close
100%
Надежда Михеева/ТАСС

Министерство просвещения России направило в Брянск оперативную группу, которая уже начала работу в гимназии №5, где утром произошла стрельба. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

В Минпросвещения рассказали, что с учениками школы, их родителями, а также с учителями уже работают психологи.

Утром 7 декабря ученица восьмого класса гимназии №5 в городе Брянске пришла на урок биологии с помповым ружьем и устроила стрельбу, после чего покончила с собой. По предварительным данным Следственного комитета, погибли два человека, включая стрелявшую. Еще пятеро получили ранения, их госпитализировали.

Оказание медпомощи пострадавшим взял под контроль глава Минздрава Михаил Мурашко.

По информации Mash, восьмиклассница могла устроить стрельбу из-за травли одноклассников.

СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Оперативники задержали отца устроившей стрельбу девочки.

Ранее на стрельбу в гимназии отреагировал губернатор Брянской области.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами