Жителя Тюменской области задержали по подозрению в госизмене

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Тюменской области по подозрению в совершении им государственной измены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ РФ.

По версии спецслужб, россиянин оказывал финансовую помощь Вооруженным силам Украины. В отношении него возбуждено уголовное дело (ст. 275 УК РФ). Мужчине может грозить пожизненное лишение свободы.

В конце ноября сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Самаре местную жительницу, которая, по версии силовиков, агитировала российских военных к переходу на сторону вооруженных сил Украины.

Кроме того, в ноябре МВД объявило в розыск Сергея Алексашенко (признан в РФ иностранным агентом), бывшего заместителя министра финансов РФ и зампреда Банка России. Экономист участвовал в разработке санкций против России в составе рабочей группы Стэнфордского университета. В Госдуме отметили, что деятельность Алексашенко можно характеризовать как государственную измену. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее обвиненный в госизмене тренер Магомед Ахмедов был уволен из сборной Дагестана.