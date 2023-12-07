Стало известно о столкновениях израильских военных с палестинской молодежью

Столкновения между израильскими военными и палестинской молодежью произошли в городе Рамалла в центральной части Западного берега реки Иордан. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что израильская армия применила слезоточивый газ и резиновые пули. Информации о возможных пострадавших не приводится.

По данным СМИ, в ночь на 7 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела несколько рейдов в разных районах сектора Газа. В результате одного человека не стало, несколько получили ранения, десятки были арестованы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября в рамках операции «Наводнение Аль-Акса» и захвату более 200 заложников. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, израильская операция получила название «Железные мечи».

Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа, при этом в анклав перестали поставлять воду, продовольствие, снабжать электричеством и топливом. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах на границе с Египтом только после 20 октября.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. В преддверии операции сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. В центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.