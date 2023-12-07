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Ортопед объяснила, из-за чего может измениться походка

Врач Черемисова: на изменение походки влияет даже то, как вы спите

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В повседневной суете человек может не заметить, что набойки на одном ботинке стали стираться быстрее, чаще пачкается передняя часть обуви, а на брюках после прогулки по грязной дороге остается грязь — такие неочевидные признаки говорят о том, что у вас изменилась походка. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач, травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Дарья Черемисова.

«Стоит отметить, что ходьба — это самая естественная физическая нагрузка, доступная человеку. Но если рассматривать ее биомеханику, то это сложнейший процесс, в котором задействована значительная часть нашего опорно-двигательного аппарата, около 200 мышц. Нарушение походки подразумевает изменение характера ходьбы: сокращение или удлинение шага, ритма и симметричности, а также изменении положения тела, рук и ног в процессе движения», — объяснила врач.

Факторы, которые влияют на изменение походки, это: ортопедические заболевания — остеоартрозы и проблемы с позвоночником, деформации стоп, развитие плоскостопия, появление шишки в области большого пальца стопы; травмы; мозоли и натоптыши — это временное явление, но оно значительно влияет на то, как мы ходим каждый день; неврологические состояния — сенсорные или двигательные нарушения; увеличение веса (ожирение); инфекции; диабет; сердечно-сосудистые заболевания.

«На изменение походки влияют в том числе и неочевидные факторы. Так, на вашу походку будет влиять то, какой образ жизни вы ведете, какое у вас офисное кресло и даже то, как вы спите — от состояния позвоночника зависит правильность постановки стопы при каждом шаге. Существует специальная классификация, которая относится к причинам изменения походки: например, коксалгическая походка характерна для людей, у которых диагностированы боли в тазобедренном суставе, а анталгическая походка развивается при травмах и артрозах», — подчеркнула ортопед.

Чтобы понять причины изменения походки, необходимо обратиться к травматологу-ортопеду. А чтобы не столкнуться с изменениями в походке, можно выполнять простые рекомендации: делать зарядку, больше ходить пешком, отдавать предпочтение ортопедической обуви, проходить сеансы массажа, резюмировала врач.

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