Названы страны, куда чаще всего уезжали учиться россияне в 2023 году

Сингапур возглавил рейтинг иностранных государств, которые стали популярными среди россиян для получения образования в 2023 году. Об этом говорится в исследовании EF Education First, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Исследование показало, что именно Сингапур, который еще год назад не так активно привлекал жителей России, стал самой востребованной страной для изучения языка, в том числе для более 1400 учеников EF. Такой рост внимания к Сингапуру связан в том числе с отменой всех коронавирусных ограничений и более простой системой получения визы по сравнению с некоторыми европейскими странами и США. В целом, азиатские страны продолжают быть местом притяжения российских студентов, благодаря высокой академической репутации, разнообразию программ и возможностью обучения на английском языке.

По-прежнему сохраняется спрос на традиционные англоязычные направления, такие как Великобритания (около 1200 студентов) и Мальта (около 600). Россияне продолжают подавать документы и успешно проходить различные языковые курсы, при этом не испытывая больших трудностей с въездом и получением визы.

Замыкают пятерку лидеров Австралия и ЮАР. Стоит отметить, что, по сравнению с 2022 годом, все больше российских студентов выбирают именно эти страны для изучения языка (по данным EF — более 800 студентов). Как правило, программы во многих странах имеют существенные сходства, однако при выборе страны для обучения важными условиями становятся быстрый процесс получения визы и доступность перелета.

«В связи с этими факторами, существенно сократилось количество студентов, обучающихся в США. Перелет в Сингапур, Австралию, Великобританию и ЮАР, а также процесс получения разрешения для проживания в этих странах наиболее просты и удобны. Также для российских студентов важную роль играет стоимость жизни, которая в перечисленных странах ниже, чем в США», — прокомментировал Дмитрий Федоров, директор международной образовательной компании EF Education First в России.

Если говорить про длительное обучение, то более 50% студентов выбрали Великобританию, около 30% — предпочли уехать в Австралию или Ирландию, оставшиеся 20% — разделили между собой Сингапур и Кейптаун, наименьшее количество студентов в этом году выбрали США и Канаду.

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