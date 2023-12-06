Мужчина, застреливший полицейского под Рязанью, борется за право воспитывать своих детей

Знакомая жителя Рязанской области Александра Глебова, который убил сотрудника полиции при задержании, рассказала «Газете.Ru», что мужчина более пяти лет борется за право воспитывать своих детей. По мнению Анны (имя изменено) полицейские могли приехать к Александру из-за «очередных заявлений психически нездоровой бывшей жены».

«Александра знаю более 20 лет и могу сказать о нем только хорошее. Но любого человека можно довести… Волею судьбы ему встретилась бывшая жена. Женщина оказалась глубоко психически больна, лежала неоднократно в психбольницах. Когда восемь лет назад они развелись, стали делить детей – двух сыновей и дочь. Бывшая жена писала бредовые доносы на Александра. Итогом стало лишение родительских прав и его, и ее. Детей отдали под опеку тещи, но, по моей информации, они не справляются со своими обязанностями. Брали они детей ради выплат от государства, а не ради заботы и любви. Суд принял издевательское решение о выделении на общение отца с детьми по телефону всего 10 минут в месяц с согласия тещи-опекуна, что было равнозначно изоляции детей от отца. Думаю, что Александр просто не выдержал, а стрельбу не объясню более никак, как только состоянием аффекта. Он явно не отдавал отчет своим действиям ввиду тяжелых моральных переживаний. Полицейские приезжали, думаю, по очередным заявлениям бывшей жены, так как, думаю, из дурдома она уже вышла, типа подлечилась и взялась за старое», — рассказала Анна.

По ее словам, Александр Глебов в 2018 году даже участвовал со своей бывшей женой в программе «Мужское / Женское», где ведущие «раскрыли вранье» экс-супруги, но это не помогло ему восстановиться в родительских правах.

6 декабря при задержании мужчины в деревне Высокое Рязанской области, который открыл стрельбу из ружья из окна двухэтажного дома, был убит сотрудник полиции. Об этом сообщила прокуратура региона.

«Сегодня, на территории Рыбновского района Рязанской области при производстве следственного действия 47-летним уроженцем Вологодской области оказано сопротивление. Им произведен выстрел из охотничьего ружья, в результате которого погиб сотрудник полиции», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, стрелок задержан. Его мотивы неизвестны.

Ранее водитель Toyota обстрелял гаишников из фейерверка во время погони.