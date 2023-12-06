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В Краснодарском крае произошло ДТП с электричкой и иномаркой

Под Краснодаром электричка столкнулась с иномаркой

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Под Краснодаром произошло ДТП с электричкой и иномаркой. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в Усть-Лабинском районе. По предварительной информации, водитель автомобиля Kia выехал на железнодорожные пути на запрещающий проезд сигнал светофора.

Сообщается, что машинист электрички экстренно затормозил, но это не помогло избежать столкновения. Сейчас на месте инцидента работают сотрудники Госавтоинспекции.

В результате произошедшей аварии водителя иномарки госпитализировали. Информации о его состоянии и полученных травмах не поступало.

До этого в Ставропольском крае электричка врезалась в легковушку. Инцидент произошел на железнодорожном переезде. Водитель «Лады» проигнорировал красный сигнал семафора, заехал на пути и врезался в поезд.

Ранее в Нижнем Новгороде автомобиль протаранил ларек с шаурмой и скрылся без номерного знака.

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