В СИЗО появятся замглавы по работе с верующими

Министр юстиции Константин Чуйченко анонсировал возможное появление в России должности помощника начальника следственного изолятора по работе с верующими. Об этом сообщает РИА Новости.

«Получив согласие президента РФ, мы совместно со ФСИН России, Русской православной церковью и другими религиозными конфессиями работаем над введением должности помощника начальника СИЗО по работе с верующими», — рассказал он в ходе диалога со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Отмечается, что в СИЗО уже есть храмы и часовни.

До этого директор ФСИН России Аркадий Гостев анонсировал появление в российских СИЗО штатных помощников по работе с верующими.

«Шагом по укреплению духовно-нравственных ценностей станет введение должности помощника начальника следственного изолятора по работе с верующими», — заявил чиновник.

При этом президент России Владимир Путин уже одобрил инициативу о введении должности помощника по работе с верующими в СИЗО и работа по созданию такой должности уже ведется.

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