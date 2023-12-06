Матвиенко призвала как можно быстрее подготовить изменения об амнистии женщин-заключенных

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о готовности верхней палаты парламента подключиться, чтобы вместе с другими заинтересованными ведомствами как можно быстрее подготовить изменения для амнистии женщин-заключенных. Об этом сообщает РИА Новости.

«<…> мы готовы подключиться вместе с Государственной думой и министерством юстиции как можно быстрее подготовить необходимые изменения», — сказала спикер Совфеда в рамках открытого диалога с министром юстиции Константином Чуйченко.

4 декабря президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости принять решения по амнистии женщин, которые отбывают тюремный срок. Об этом глава государства сказал на заседании Совета по правам человека.

Также российский лидер высказался о больших сроках за ненасильственные преступления. Комментируя доклад члена совета Евы Меркачевой, президент отметил, что примеры, которые она привела, «в голове не очень укладываются».

Ранее Матвиенко предложила создать в России «министерство счастья».