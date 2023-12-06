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В Минздраве прокомментировали сообщения о дефиците вакцины от ветрянки

Минздрав РФ: дефицита вакцины от ветрянки нет, доступно более 100 тысяч упаковок

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Минздрав России опроверг ранее появившиеся сообщения о дефиците вакцины от ветряной оспы (ветрянки). Об этом сообщает РИА Новости.

«В 2023 году в гражданский оборот введено 203 280 упаковок вакцины Варилрикс, что примерно соответствует годовому объему поставок всех типов вакцин от ветрянки в прошлом году», — пояснили в Минздраве.

По данным системы маркировки лекарств, на сегодняшний день доступно более 100 тысяч упаковок вакцины, а еще 80 тысяч упаковок уже прошли контроль Росздравнадзора и будут доставлены потребителям.

В Минздраве также напомнили, что вакцинация от ветрянки не входит в национальный календарь профилактических прививок, поэтому ее централизованные поставки не запланированы.

4 декабря стало известно, чем чаще всего болеют россияне зимой.

30 ноября Минздрав сообщил, что заболеваемость корью среди детей в РФ в 2023 году выросла в 262 раза.

Ранее врач объяснила, как по сыпи можно отличить корь от ветрянки.

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