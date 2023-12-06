Пожар в Петербургской консерватории локализован

Пожар в Петербургской консерватории имени Николая Римского-Корсакого локализован. Об этом заявил начальник главного управления МЧС России по Петербургу Алексей Аникин МЧС, передает ТАСС.

Площадь возгорания сейчас составляет 100 кв. м.

«Место возникновения пожара нам понятно — там располагался склад продукции. От этого склада вверх по лестнице огонь ушел на все оставшиеся этажи, в том числе чердак», — рассказал Аникин.

До этого сообщалось, что в консерватории проходят реставрационные работы.

В начале 2023 года в России разработали исключающие пожары в музеях и архивах системы защиты. Новая система постоянно поддерживает в помещении среду с пониженным содержанием кислорода, который замещается азотом. Человек при таких условиях может свободно дышать и работать, но огонь в таком помещении погаснет.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.