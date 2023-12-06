TikTok назначили штраф за ролики о «зацеперах»

Таганский районный суд Москвы назначил административный штраф китайской соцсети TikTok. Об этом сообщает Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции».

Согласно сообщению, организацию TikTok Pte. Ltd. признали виновной по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (Неисполнение обязанностей владельцем социальной сети) и оштрафовали на 800 тыс. рублей.

Как уточняет РИА Новости, соцсеть наказали за неудаление роликов о «зацеперах» — людях, которые цепляются за вагоны находящихся в движении поездов. Именно по этой причине Роскомнадзор ранее составил протокол в отношении TikTok.

О том, что суд может оштрафовать компании Apple, TikTok и Wikimedia за отказ удалить запрещенные материалы, сообщалось в начале ноября. 30-го числа того же месяца Apple получила штраф в 12 млн рублей за отказ локализовать персональную информацию о гражданах РФ.

Ранее суд в России оштрафовал Pinterest на 12 млн рублей.