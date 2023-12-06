Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ДТП с поездом произошло в Самаре

В Самаре легковой автомобиль врезался в товарный поезд

close
100%
» ЧП Самара»' class="item-image" >
Телеграм-канал» ЧП Самара»

В Самаре рано утром легковой автомобиль врезался в товарный поезд, движение остановлено. Об этом сообщает телеканал Россия 1 — Самара.

Как пишет телеканал со ссылкой на очевидцев, водитель автомобиля спешил проехать переезд и зацепил последний вагон движущегося состава.

ДТП произошло на Заводском шоссе, где по рельсам доставляют необходимые для предприятий промышленные товары, отмечается в сообщении. На дороге в результате столкновения образовалась серьезная пробка.

22 ноября в Ульяновской области поезд столкнулся с тепловозом, пострадали пассажиры. За медицинской помощью обратились 25 человек, но серьезно никто из них не пострадал. Как объяснили в РЖД, столкновение поезда с локомотивом в Ульяновской области произошло из-за «грубого нарушения при организации работы станции».

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий