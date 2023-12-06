ДТП с поездом произошло в Самаре

В Самаре рано утром легковой автомобиль врезался в товарный поезд, движение остановлено. Об этом сообщает телеканал Россия 1 — Самара.

Как пишет телеканал со ссылкой на очевидцев, водитель автомобиля спешил проехать переезд и зацепил последний вагон движущегося состава.

ДТП произошло на Заводском шоссе, где по рельсам доставляют необходимые для предприятий промышленные товары, отмечается в сообщении. На дороге в результате столкновения образовалась серьезная пробка.

22 ноября в Ульяновской области поезд столкнулся с тепловозом, пострадали пассажиры. За медицинской помощью обратились 25 человек, но серьезно никто из них не пострадал. Как объяснили в РЖД, столкновение поезда с локомотивом в Ульяновской области произошло из-за «грубого нарушения при организации работы станции».

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.