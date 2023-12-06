Врач объяснил, почему нельзя лечить горло народными средствами

Лечение больного горла с помощью народных средств, например путем употребления лука, чеснока и имбиря, может привести к еще большему раздражению воспаленных слизистых. Об этом «Москве 24» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

«Любые прогревания могут провоцировать большее распространение инфекции, а при температуре вообще противопоказаны. Небезопасны и ингаляции горячим паром над картошкой. Даже ингаляции при помощи небулайзера не стоит делать без назначения врача», — отметил эксперт.

При этом мед с редькой и настои трав для полоскания горла использовать можно, продолжил он. Однако врач советует все же показаться специалисту, который сможет точно поставить диагноз и назначить лечение.

По словам Тяжельникова, во время болезни не стоит пить холодную воду, потому что это может усугубить состояние.

«Нужно пить теплые напитки, например чай с лимоном и медом, ягодные и травяные настои, просто подогретую чистую воду. Теплое питье смягчает горло и выводит интоксикацию», — заключил специалист.

В исследовании, представленном на ежегодном научном собрании Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии (ACAAI), до этого сообщалось, что полоскание горла соленой водой может помочь предотвратить госпитализацию из-за COVID-19.

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