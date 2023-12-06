Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач объяснил, почему нельзя лечить горло народными средствами

Врач Тяжельников: лечение горла народными средствами может усугубить проблему

close
100%
Shutterstock

Лечение больного горла с помощью народных средств, например путем употребления лука, чеснока и имбиря, может привести к еще большему раздражению воспаленных слизистых. Об этом «Москве 24» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

«Любые прогревания могут провоцировать большее распространение инфекции, а при температуре вообще противопоказаны. Небезопасны и ингаляции горячим паром над картошкой. Даже ингаляции при помощи небулайзера не стоит делать без назначения врача», — отметил эксперт.

При этом мед с редькой и настои трав для полоскания горла использовать можно, продолжил он. Однако врач советует все же показаться специалисту, который сможет точно поставить диагноз и назначить лечение.

По словам Тяжельникова, во время болезни не стоит пить холодную воду, потому что это может усугубить состояние.

«Нужно пить теплые напитки, например чай с лимоном и медом, ягодные и травяные настои, просто подогретую чистую воду. Теплое питье смягчает горло и выводит интоксикацию», — заключил специалист.

В исследовании, представленном на ежегодном научном собрании Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии (ACAAI), до этого сообщалось, что полоскание горла соленой водой может помочь предотвратить госпитализацию из-за COVID-19.

Ранее врач рассказала, какие болезни носа и горла указывают на проблемы с желудком.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий