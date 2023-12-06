Россияне ответили, кого из артистов они хотят видеть в «Голубом огоньке»

Четверть (26%) россиян хотят увидеть на традиционной программе «Новогодний голубой огонек» в 2023-2024 году новых артистов, талантливых молодых исполнителей и музыкантов, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 8,2 тыс. человек.

Еще 19% хотели бы посмотреть повтор советских «Голубых огоньков». По их мнению, именно тогда снимали лучшие передачи. 10% респондентов хотят посмотреть выступления победителей различных конкурсов, например, шоу «Голос», 7% — юмористов, которые исполнят веселые номера и пародийные песни.

Только 5% опрошенных выразили желание увидеть в новогодней передаче популярных артистов, еще 1% — уехавших из России звезд.

При этом 39% участников опроса ответили, что они не смотрят данную передачу.

«Многие уже не верят в эту передачу. Раньше она дарила ощущение праздника, сейчас — нет. Выученный сценарий, фонограмма, больше искусственного, чем натурального, а люди это хорошо чувствуют. Передачи не хватает искренности», — поделился участник исследования.

4 декабря сообщалось, что «Новогодний голубой огонек» в 2023-2024 году будут вести артисты Татьяна Веденеева, Николай Басков, Мария Ситтель, Андрей Малахов, Дмитрий Губерниев. Съемки программы завершились 2-3 декабря, они проходили на студии «Мосфильм».

В «огоньке» также примут участие Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Надежда Бабкина, Лариса Долина, Олег и Родион Газмановы, SHAMAN, Юлия Савичева, Леонид Агутин, Сергей Лазарев, Валерий Сюткин, Дима Билан, Полина Гагарина и другие артисты.

Ранее певец Денис Клявер признался, что верит в новогодние чудеса.