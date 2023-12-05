«Роснефть» и Удмуртия договорились о развитии проектов в области автотуризма

На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в ходе Дня Удмуртии «Роснефть» и Агентство по туризму Удмуртской Республики договорились о развитии совместных проектов в области внутреннего туризма, сообщается на сайте компании.

Отмечается, что стороны планируют реализацию мероприятий, которые направлены на удовлетворение спроса на внутренний автомобильный туризм, продвижение туристического потенциала Удмуртской Республики, повышения комфорта автотуристов за счет развитых придорожного сервиса и инфраструктуры розничной сети «Роснефть», которая представлена в регионе автозаправочными станциями «Башнефть».

Как уточнили в «Роснефти» развитие придорожного сервиса и повышение уровня клиентских услуг способствует развитию внутреннего автомобильного туризма. Компания реализует ряд мероприятий, нацеленных на создание наиболее комфортных условий для автопутешественников. Уже презентованы совместные туристические маршруты.

Также в ходе Дня Удмуртии для посетителей павильона «Роснефти» прошла культурно-развлекательная программа. Участники фольклорного ансамбля «Пинал Даур» познакомили гостей экспозиции с обрядовыми песнями, танцами и играми удмуртов. Посетители также могли принять участие в мастер-классе по изготовлению национального нагрудного украшения монисто и дегустации традиционного удмуртского блюда - перепечи.

Отмечается, что Удмуртия является одним из ключевых регионов для «Роснефти» в Приволжском федеральном округе. Под управлением НК «Роснефть» и Китайской нефтехимической корпорации Sinopec работает предприятие «Удмуртнефть», которое является первым примером успешного международного сотрудничества России и Китая в энергетической сфере.

Напомним, международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.