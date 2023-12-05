В РДДМ заявили о повышенном внимании Путина к «Движению первых»

Прошедшее заседание наблюдательного совета «Движения первых» в очередной раз продемонстрировало устойчивую ориентацию государственной политики на создание инфраструктуры для эффективной самореализации молодежи. Об этом по итогам заседания набсовета Российского движения детей и молодежи (РДДМ) заявил член научно-методического совета РДДМ «Движение первых», докторант Института философии СПбГУ Арсений Майоров.

«Наиболее интересно то, что столь высокое внимание президента РФ и других высокопоставленных представителей государственных институтов, о чем говорит появление представительного Попечительского совета движения, находит свое выражение в комплексной поддержке действительно гибкой системы молодежных проектов, инициатив и мероприятий», — сказал он.

По его словам, Путин сделал особый акцент на гибкости РДДМ, когда выразил надежду в том, что организация еще долгое время не будет сталкиваться с бюрократическими проблемами.

«Таким образом, можно говорить о том, что прошедшее мероприятие еще раз подчеркнуло статус «Движения первых» как передовой экспериментальной площадки в сфере молодежной политики, миссия которой — обеспечить поступательное вовлечение молодых граждан в процессы принятия решений и управления государственной политикой в целом», — отметил Майоров.

Он объяснил, что речь идет о форсированном строительстве системы не только гражданского соучастия с юного возраста, но и социальных лифтов, доступных в том числе самым юным жителям страны.

«Убежден в том, что результатом этого эксперимента должно стать появление гражданина нового качества, умеющего эффективно самоорганизовываться для достижения социально значимых целей и взаимодействовать с государственными институтами. В этом смысле организация является уникальной площадкой не только для России, но и для многих других стран. Все это объясняет то высокое внимание, которое уделяется сегодня вопросам развития РДДМ», — заключил Майоров.

Напомним, вечером во вторник, 5 декабря, глава государства прибыл с рабочим визитом в Ставропольский край. В Пятигорске в центре «Машук» Путин председательствует на заседании наблюдательного совета всероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Путину расскажут о результатах деятельности движения, а также о проектах организации.