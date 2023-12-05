В Подмосковье установили новые зарядные станции для электромобилей

Министерство энергетики Московской области реализует программу развития электрозарядной инфраструктуры. С начала года специалисты «Мособлэнерго» ввели в работу 17 новых зарядных станций для электромобилей на территории Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

«План по монтажу ЭЗС на этот год выполнен полностью. Отдельностоящие ЭЗС уставлены в Красногорске, Нахабино, Химках, Клину, Звенигороде, Балашихе, Лосино-Петровском, Видном, Мытищах, Красногорске, Малых Вяземах Одинцовского г.о. и коттеджном поселке «Варежки-3» в г.о. Щелково. Мощность каждой установленной станции составляет 22 кВт. Это позволяет заряжать электромобиль или любой другой электротранспорт в оперативном режиме. Для того, чтобы воспользоваться ЭЗС «Мособлэнерго», необходимо установить специальное мобильное приложение PlugMe, доступное на платформах Google Play и App Store. В приложении имеется подробная инструкция по использованию станции, а также номер телефона технической поддержки», — говорится в сообщении.

Подробная карта ЭЗС размещена на официальном сайте «Мособлэнерго» в разделе «Потребителям» / «Зарядные станции для электромобилей».

«Спрос на электромобили в Московской области растет. Если в конце 2021 года в регионе было зарегистрировано 7 тыс. 399 транспортных средств, имеющих возможность использовать электрический двигатель, в том числе 521 электромобиль, то в конце 2022-го эта цифра выросла в два раза — до 11 тыс. 285 гибридных транспортных средств, в том числе 1 тыс. 183 электромобилей», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Реализация программы по развитию электрозарядной инфраструктуры Подмосковья рассчитана до 2026 года.