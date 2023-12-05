Нина Останина назвала условия для освобождения женщин по амнистии

В России по амнистии на свободу смогут выйти женщины, осужденные за нетяжкие преступления, беременные и матери с детьми, заявила в разговоре с «Газетой.Ru» председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, глава аппарата фракции КПРФ Нина Останина. По ее словам, в комитете еще «подумают», как расширить этот список.

«То, что прозвучало вчера на СПЧ, с чем согласился президент — это предложение об амнистии женщин, которые имеют детей, беременных женщин; амнистии за нетяжкие преступления, либо в том случае, когда пострадавшие согласны с освобождением осужденной», — пояснила парламентарий.

По ее словам, в комитете по делам семьи «пока думают», какие категории можно амнистировать.

«Мы видели только стенограмму вчерашнего заседания СПЧ. Хотелось бы более полно понять, увидеть проект этого документа и обязательно поучаствовать в том, чтобы расширить категории осужденных женщин, подлежащих амнистии», — добавила депутат.

По словам Останиной, гуманизация наказания в отношении женщин получает одобрение и в обществе, и у законодателей.

«Я думаю, что это та самая мера, которая свидетельствует о гуманности общества, потому что, следуя утверждениям классиков, Маркс сказал: степень цивилизованности общества определяется культурой по отношению к женщине. Вот в данном случае я, конечно, за [амнистию]», – заключила она.

Накануне член СПЧ Ева Меркачева в ходе заседания совета с участием Владимира Путина предложила помиловать отбывающих срок женщин с несовершеннолетними детьми и осужденных за ненасильственные преступления. Президент России заявил, что примеры, которые она привела, «в голове не очень укладываются».

Ранее в Госдуме предложили штрафовать за оскорбление чувств женщин.