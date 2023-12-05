Володин: законопроект о запрете «наливаек» принят в первом чтении

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о запрете «наливаек» был принят в первом чтении. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Регионы получат право запрещать продажу пива, сидра и других алкогольных напитков в псевдокафе, ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях», — сообщил Володин.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что во время региональной недели отправится в новый рейд по «наливайкам». С таким призывом к депутатам выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

При этом зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что знает о «наливайках» в своем округе, вызывающих вопросы. Депутат обещала подумать над предложением Володина, но отметила, что у нее большая программа для региональной недели.

16 ноября депутат Султан Хамзаев сообщил, что Вячеслав Володин рекомендовал чиновникам из профильных министерств вместе с депутатами провести рейды по «наливайкам» в региональную неделю. Володин заявил в ходе пленарного заседания, что «наливайки» являются проблемой, которая «проросла» во все микрорайоны и жилые дома. Он призвал сделать так, чтобы «наливаек» не было.

Ранее в Госдуме выступили за запрет рекламы безалкогольного пива.