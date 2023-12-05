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Названа причина рекорда России по нераспроданным квартирам в новостройках

Эксперт недвижимости Барсуков: непроданные квартиры находятся в строящихся домах

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В России зафиксировали рекорд по количеству нераспроданного жиля в новостройках. Это связано с тем, что большая часть таких квартир находится в строящихся домах и пока не выставлялась на продажу, считает гендиректор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков. Падения цен на недвижимость на фоне такого рекорда ждать не стоит, заявил он в беседе с телеканалом «360».

Непроданными остались порядка 4 млн квартир, которые планируется сдать в следующем году, на рынке остается еще около 20 млн квартир, пояснил эксперт. Остальные квартиры, по его словам, запланированы к продаже в период с 2025 по 2028 годы. Ситуацию с рекордом по непроданной недвижимости Барсуков считает нормальной, сопоставимой с прошлыми годами.

«Говорить о том, что это создает какую-то жуткую проблему нельзя. Это в целом обычная и нормальная ситуация, поэтому цены падать не будут», — убежден он.

Однако наращивание объемов строительства и падение продаж тоже является одной из причин сложившейся ситуации, признал эксперт. Падение, по его словам, отмечалось в первой половине года, а к августу количество покупок жилья в новостройках выросло на 3%.

Говоря о ценах на недвижимости, Барсуков отметил, что непроданное жилье не спровоцирует снижения цен, однако и к росту тенденций не наблюдается на фоне высокой ключевой ставки.

«Но может так случиться, что в первой половине следующего года произойдет небольшой откат к июльским цифрам. Но это пока предварительный прогноз», — заключил специалист.

Напомним, накануне сообщалось, что по состоянию на 1 ноября объем нераспроданного жилья в российских новостройках составил 71,1 млн кв. м, что на 5,4 млн кв. м больше, чем год назад. Это является рекордным показателем с января 2020 года.

Эксперты ранее назвали россиянам самые выгодные и безопасные для покупки жилья страны.

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