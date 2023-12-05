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Подросток выпал из окна школы во время перемены

«78.ru»: в Петербурге подросток выпал из окна школы во время перемены

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Из школы в Выборгском районе Петербурга госпитализирован подросток с переломом позвоночника, мальчик выпал из окна. Об этом сообщает «78.ru».

Подростка увезли в больницу после падения со второго этажа петербургской школы, 14-летний мальчик упал с высоты во время перемены.

Пострадавшего госпитализировали с компрессионным переломом пяти позвонков, он находится в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее четырехлетний ребенок выжил после падения из окна шестого этажа.

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