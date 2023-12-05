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В Кремле прокомментировали предложение об амнистии женщин-заключенных

Песков заявил, что вопрос об амнистии ряда женщин-заключенных рассматривается

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Depositphotos

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил в ходе брифинга с журналистами, что предложение об амнистии некоторых категорий женщин-заключенных сейчас внимательно рассматривается законодателями.

Накануне президент России Владимир Путин на заседании СПЧ заявил о необходимости принять решения по амнистии женщин, которые отбывают тюремный срок за ненасильственные преступления.

«Вчера президент сказал, что этот вопрос заслуживает того, чтобы быть рассмотренным. Нет никакой конкретики, все предстоит рассмотреть и попытаться выработать позицию», — сказал пресс-секретарь российского лидера представителям СМИ.

Как сообщил депутат Государственной думы, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, предложение главы государства уже прорабатывается парламентариями.

В настоящее время вопрос амнистии регулируется статьей 84 Уголовного кодекса России, при этом она устанавливается Государственной думой после внесения проектов постановлений о ее объявлении и о порядке применения.

Ранее Путин назвал недопустимым, когда люди сидят годами под следствием.

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