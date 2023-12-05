В России зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

Заболеваемость COVID-19 в России увеличилась за последнюю неделю на 22,8%. Об этом сообщил портал «Стопкоронавирус.рф».

Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за 48-ю неделю 2023 года (с 27 ноября по 3 декабря) на 100 тыс. населения составил 66,92 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 22,8%. В Москве выявили 16 738 заболевших.

Увеличение заболеваемости отмечено в 73 субъектах РФ, в том числе в 29 регионах более, чем в среднем по РФ.

За последнюю неделю госпитализирован 8 981 человек. Количество госпитализаций увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 12%, увеличение числа госпитализаций произошло в 52 субъектах РФ.

До этого ученые выяснили, может ли вакцинация против COVID-19 усиливать мигрень.

Ранее врачи опровергли миф о связи астмы у детей и тяжелого COVID.