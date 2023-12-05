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Осужденным за педофилию запретят посещать места скопления детей

В России осужденным за педофилию запретят посещать места скопления детей

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Depositphotos

В России правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела и одобрила предложение МВД о запрете гражданам с непогашенной судимостью за преступления против половой неприкосновенности детей посещать места скопления несовершеннолетних. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на свой источник.

По данным издания, в пояснительной записке к законопроекту уточняется, что осужденным будет запрещено приближаться к образовательным учреждениям, где учатся дети, посещать игровые и спортивные площадки, где установлены возрастные ограничения. Законопроект также получил одобрение Министерства юстиций РФ.

Ранее СК поддержал отмену срока давности за насильственные преступления в отношении детей.

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