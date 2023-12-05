Стало известно, куда россияне планируют путешествовать в Новый год

Чаще всего российские туристы, которые планируют отмечать новогоднюю ночь в поездках, выбирают гостиницы в родной стране: их доля составляет 77,2%. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Самым популярным городом стала Москва: провести новогоднюю ночь в столице планируют 26,4% путешественников. Чаще всего они выбирают трехзвездочные отели, а средняя стоимость суток, по данным бронирований, составляет 6 700 рублей. Почти так же востребован Санкт-Петербург: там оформлено 21,7% заказов; бронируют в основном четырехзвездочные гостиницы, выбирая номера в среднем за 9 500 рублей в сутки. Третью строчку рейтинга занял Сочи (10,3%); спросом пользуются трехзвездочные отели (10 000 рублей за ночь).

Кроме того, в топ-5 попали Казань (доля — 3,5%) и Нижний Новгород (2,5%). В столице Татарстана путешественники предпочитают встречать Новый год в четырехзвездочных гостиницах со средней стоимостью ночи — 12 000 рублей. В Нижнем Новгороде же выбирают апартаменты, гостевые дома и другие объекты размещения без звезд (4 200 рублей в сутки).

Многие россияне планируют встречать Новый год в Стамбуле, где оформлено 7,1% заказов. Большинство туристов остановятся в апартаментах и других объектах размещения без звезд, выбрав такие, где ночь проживания стоит около 9 600 рублей.

Почти равное количество путешественников проведет праздник в Минске (6,2%) и Дубае (6,0%). В обоих городах чаще всего бронируют трехзвездочные гостиницы, средняя стоимость которых составляет 10 000 рублей и 19 000 рублей в сутки соответственно.

Также в список популярных направлений попали Пхукет (2,6%) и Ереван (2,2%). В Таиланде большим спросом пользуются пятизвездочные гостиницы со средней стоимостью забронированного номера 22 000 рублей в сутки. В Армении чаще выбирают четырехзвездочные отели за 12 000 рублей за ночь.

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