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Путин допустил амнистию некоторых категорий женщин-заключенных

Путин: нужно решение по амнистии некоторых категорий отбывающих срок женщин

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Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости принять решения по амнистии женщин, которые отбывают тюремный срок. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по правам человека, передает РИА Новости.

Путин допустил, что «некоторые категории» женщин, отбывающих наказание, можно амнистировать. Он обратил внимание, что это касается женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления.

«Думаю, что надо подготовить и принять <…> решение <…> по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы», — сказал президент.

В начале ноября главный раввин России по версии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России Адольф Шаевич ответил Хасбику и Хабибу, попросившим амнистию для участников еврейских погромов. Он добавил, что устроившие еврейские погромы жители Дагестана «ничего не знают о мусульманстве», потому что в Коране нет «зверских вещей», которые они устроили.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».

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