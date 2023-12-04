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РФ продолжит участвовать в урегулировании острых мировых проблем

Путин сообщил, что РФ продолжит участвовать в урегулировании мировых проблем

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН продолжит вносить вклад в урегулирование мировых проблем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, передает ТАСС.

«<…> будем и далее вносить вклад в урегулирование острых региональных и глобальных проблем <…>», — отметил Путин.

Он обратил внимание на необходимость формирования справедливой системы международных экономических отношений, которых не коснется недобросовестная конкуренция и санкции. Путин подчеркнул, что Россия будет расширять сотрудничество с зарубежными партнерами по гуманитарному и культурному направлению.

Российский лидер анонсировал проведение в Сочи в марте 2024 года Всемирного фестиваля молодежи с участием представителей из более 180 стран. Он уточнил, что также ведется активная подготовка к инновационным «Играм будущего» в Казани, которые соединят классический и киберспорт.

4 декабря Путин в Александровском зале Большого Кремлевского дворца принял верительные грамоты у вновь прибывших послов Великобритании, ФРГ, Швеции и других стран.

Ранее Песков назвал Россию сильной страной.

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