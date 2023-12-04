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В России к 2035 году начнет работать оборудование стандартов 5G и 6G

Российское оборудование стандартов 5G и 6G введут в эксплуатацию до 2035 года

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Arnd Wiegmann/Reuters

Кабинет министров РФ поручил до 2035 года запустить в опытную эксплуатацию на территории страны отечественное оборудование сандаров 5G и 6G-READY. Соответствующие положения внесены в стратегию развития отрасли связи, опубликованной на официальном сайте российского правительства.

Ожидается, что для развертывания сетей нового поколения будет использована общая базовая инфраструктура местных мобильных операторов. При этом 5G-сети планируется запустить до конца текущего десятилетия, а 6G-сети — к 2035 году.

Согласно документу, в первую очередь данная инфраструктура появится в крупных населенных пунктах. Речь идет о городах, в которых проживает не менее 100 тыс. человек.

4 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел совещание со своими заместителями, в ходе которого сообщил об утверждении стратегии развития отрасли связи до 2035 года. По словам главы правительства, соответствующий план действий был разработан и одобрен в рамках личного поручения российского президента Владимира Путина.

Мишустин подчеркнул, что указанная стратегия направлена на создание современной и защищенной информационной инфраструктуры. Более того, власти сосредоточатся на обеспечении доступа граждан к качественным услугам связи.

Ранее в кабинете министров РФ рассказали, где появится покрытие сетями связи формата 5G.

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