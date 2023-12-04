Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Прокурор запросил по 5,5 года колонии обвиняемым по делу о надувных танках

«Ъ»: для бывших офицеров запросили по 5,5 года по делу о надувных танках

close
100%
Shutterstock

Представитель прокуратуры предложил признать двух бывших офицеров Минобороны Юрия Здравило и Виталия Ликучева виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и запросил для них наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Обвиняемые находятся под следствием по делу, связанному с надувными танками. Они были задержаны сотрудниками ФСБ в осенний период 2020 года, когда получали взятку в размере 7,4 миллиона рублей от генерального директора НПП «Русбал» Александра Таланова. Компания Таланова специализируется на создании трехмерных моделей танков, самолетов и ракетных систем в натуральную величину. По утверждению производителя, отличить копии от настоящих боевых машин практически невозможно, будь то с воздуха или на большом расстоянии.

Военное следственное управление СКР, которому были переданы материалы от ФСБ по данному делу, пришло к выводу, что деньги, полученные от Таланова, не были оплатой за конкретные контракты, а скорее за общую поддержку с целью в будущем стать единственным поставщиком маскировочной техники для вооруженных сил.

Здравило и Ликучев на протяжении всего процесса настаивали на своей невиновности, утверждая, что стали жертвами провокации. Они напоминали, что на момент задержания уже были в запасе и вышли из активной службы. Представители обвиняемых отмечали, что ни один из них не выполнял организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в военном ведомстве и не имел возможности организовать признание «Русбала» единственным поставщиком для вооруженных сил.

Ранее эксперт рассказала, как мошенники научились звонить с номеров ФСБ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий