Прокурор запросил по 5,5 года колонии обвиняемым по делу о надувных танках

Представитель прокуратуры предложил признать двух бывших офицеров Минобороны Юрия Здравило и Виталия Ликучева виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и запросил для них наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Обвиняемые находятся под следствием по делу, связанному с надувными танками. Они были задержаны сотрудниками ФСБ в осенний период 2020 года, когда получали взятку в размере 7,4 миллиона рублей от генерального директора НПП «Русбал» Александра Таланова. Компания Таланова специализируется на создании трехмерных моделей танков, самолетов и ракетных систем в натуральную величину. По утверждению производителя, отличить копии от настоящих боевых машин практически невозможно, будь то с воздуха или на большом расстоянии.

Военное следственное управление СКР, которому были переданы материалы от ФСБ по данному делу, пришло к выводу, что деньги, полученные от Таланова, не были оплатой за конкретные контракты, а скорее за общую поддержку с целью в будущем стать единственным поставщиком маскировочной техники для вооруженных сил.

Здравило и Ликучев на протяжении всего процесса настаивали на своей невиновности, утверждая, что стали жертвами провокации. Они напоминали, что на момент задержания уже были в запасе и вышли из активной службы. Представители обвиняемых отмечали, что ни один из них не выполнял организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в военном ведомстве и не имел возможности организовать признание «Русбала» единственным поставщиком для вооруженных сил.

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