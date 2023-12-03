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В СПЧ перечислили темы, которые планируется обсудить с Путиным

Секретарь Точенов: члены СПЧ хотят обсудить с Путиным темы СВО и миграции

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России Александр Точенов рассказал РИА Новости, что на встрече с Владимиром Путиным 4 декабря планирует поднять темы специальной военной операции (СВО) на Украине, миграции, здравоохранения и образования.

В ходе мероприятия он намерен рассказать президенту о реализации его поручений, которые выходили по результатам предыдущих встреч.

Еще один представитель Совета Александр Брод рассказал, что хотел бы выступить перед главой государства, чтобы затронуть вопрос развития системы общественного контроля на выборах.

«Хочется еще раз отметить недопустимость разыгрывания «национальной карты» на выборах, есть наработки относительно отражения информационных провокаций на выборах», — пояснил он.

Накануне сообщалось, что президент России Владимир Путин на предстоящей неделе планирует провести заседание Совета по правам человека, также у российского лидера запланированы международные контакты.

1 декабря Путин изменил состав президентского Совета по правам человека, исключив из него адвокатов Генри Резника и Шота Горгадзе.

Ранее в СПЧ раскрыли смысл «соглашения о лояльности» для мигрантов.

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