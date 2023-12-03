Школьные территории могут стать доступными для обучения и отдыха

Школьные территории в отсутствие занятий могут быть использованы местными жителями для досуга и обучения, но только при безусловном обеспечении безопасности. Обеспечить такую возможность поручил президент России Владимир Путин, говорится на сайте Кремля.

Кремль опубликовал список поручений главы государства по итогам посещения образовательного центра «Сириус». В одном из них говорится, что правительство должно использовать опыт фонда «Талант и успех» при строительстве и благоустройстве образовательных учреждений. Президент ждет предложений о том, как с учетом этого опыта улучшить строительные, пожарные и санитарные правила, применяемые при строительстве, реконструкции и оснащении зданий, помещений общеобразовательных организаций и обустройстве их территорий.

Владимир Путин отметил, что в результате должна быть создана комфортная образовательная среда, которая даст возможность местным жителям использовать территории общеобразовательных организаций во внеурочное время для обучения, досуга и отдыха «при безусловном обеспечении безопасности жизни и здоровья обучающихся и местных жителей».

При необходимости нужно будет внести соответствующие изменения в законодательство, добавил президент.

До этого Владимир Путин поручил выделить средства на обучение советников по воспитанию в школах.

Ранее сообщалось, что в российских школах появятся обязательные уроки труда.