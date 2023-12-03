Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Школьные территории могут стать доступными для обучения и отдыха

Путин предложил использовать школьные территории для досуга во внеурочное время

close
100%
Школа №18 г.Обнинск/VK

Школьные территории в отсутствие занятий могут быть использованы местными жителями для досуга и обучения, но только при безусловном обеспечении безопасности. Обеспечить такую возможность поручил президент России Владимир Путин, говорится на сайте Кремля.

Кремль опубликовал список поручений главы государства по итогам посещения образовательного центра «Сириус». В одном из них говорится, что правительство должно использовать опыт фонда «Талант и успех» при строительстве и благоустройстве образовательных учреждений. Президент ждет предложений о том, как с учетом этого опыта улучшить строительные, пожарные и санитарные правила, применяемые при строительстве, реконструкции и оснащении зданий, помещений общеобразовательных организаций и обустройстве их территорий.

Владимир Путин отметил, что в результате должна быть создана комфортная образовательная среда, которая даст возможность местным жителям использовать территории общеобразовательных организаций во внеурочное время для обучения, досуга и отдыха «при безусловном обеспечении безопасности жизни и здоровья обучающихся и местных жителей».

При необходимости нужно будет внести соответствующие изменения в законодательство, добавил президент.

До этого Владимир Путин поручил выделить средства на обучение советников по воспитанию в школах.

Ранее сообщалось, что в российских школах появятся обязательные уроки труда.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий