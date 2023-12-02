Пожар в Набережных Челнах локализован

Пожар в торговых рядах на территории авторынка «Гараж-500» в Набережных Челнах в Татарстане удалось локализовать на площади 6,8 кв. м. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Пожар локализован на площади 6,8 тысячи квадратных метров», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в торговых рядах на территории авторынка «Гараж-500» в Набережных Челнах в Татарстане увеличилась до 6,8 тыс. кв. м. Также отмечается, что пожар тушат 130 человек при помощи 40 единиц техники.

До этого стало известно, что площадь пожара в торговых павильонах в Набережных Челнах республики Татарстан составляет почти 2,5 тысячи квадратных метров.

Кроме того, в Геленджике около десяти домов сгорели из-за короткого замыкания. Инцидент произошел на хуторе Бетта. После сильного шторма владелец решил высушить одно из зданий, для этого он использовал обогреватель. Так как дом возводили из легковоспламеняющихся материалов, после замыкания постройка вспыхнула. Впоследствии огонь перекинулся на соседние здания. На кадрах с места происшествия заметно, как из-за ветра пожар быстро охватывает соседние с источником территории. Во время инцидента никто не пострадал, так как на момент пожара они были пустыми.

Ранее в МЧС России сообщили о локализации пожара на рынке «Садовод».