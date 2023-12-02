Экс-министру транспорта Чувашии предъявили обвинение в двух преступлениях

Задержанному экс-министру транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимиру Осипову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК России по Чувашии.

Уточняется, что Осипова обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной и личной заинтересованности, а также в организации неправомерного оборота средств платежей.

По версии следствия, в декабре 2022 года экс-министр организовал незаконное заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной документации, капитальному ремонту и содержанию одной из дорог города Чебоксары с фирмой, руководителем которой был его знакомый. В действительности указанная организация не соответствовала условиям закупки, что принесло ущерб региональному бюджету на сумму более 7 млн рублей.

По данным следователей, в июне 2022 года Осипов также организовал предоставление в казначейство Чувашии фиктивного платежного поручения для перевода денежных средств министерства на цели, не связанные с контрактом, на который они выделялись. Перевод был заблокирован Министерством финансов республики.

Согласно сообщению СУ СК по Чувашии, в ходе допроса Осипов полностью признал свою вину и дал показания в отношении своего соучастника.

До этого сообщалось о задержании Осипова. 29 сентября стало известно, что в Минтрансе и Минфине Чувашии прошли обыски и выемка документов. Как заявляли в правоохранительных органах, мероприятия были связаны со строительством и ремонтом дорог на территории региона.

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