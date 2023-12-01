Путин подписал указ, сохраняющий социальные выплаты родителям детей-инвалидов

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым родители детей с инвалидностью смогут одновременно работать неполный рабочий день и получать социальные выплаты в размере 10 000 рублей. Этот документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Установить ежемесячные выплаты трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы...: а) родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), неработающему либо осуществляющему трудовую деятельность на условиях неполного рабочего времени, в том числе на указанных условиях дистанционно или на дому, — в размере 10 000 рублей; б) другим неработающим лицам — в размере 1200 рублей», — сказано в указе.

Документ вступает в силу с 1 января 2024 года.

До этого Путин заявил, что «работать должно быть выгодно».

При этом он указал, что социальные выплаты должны служить «подспорьем, дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой».

Ранее россиянам рассказали о повышении социальных выплат в 2024 году.