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В Пензе мужчина напал на продавщицу и избил ее ради 12 бутылок спиртного

В Пензе поймали грабителя, который забрал 12 бутылок с алкоголем и избил женщину

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Пензе мужчина напал на женщину ради запаса алкогольных напитков. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области.

Поздним вечером силовики узнали об инциденте, произошедшем в павильоне на улице Сумской. Когда росгвардейцы прибыли на место, к ним обратилась работница торговой точки и сообщила, что один из посетителей нанес ей телесные повреждения и забрал 12 бутылок со спиртным, а затем скрылся в неизвестном направлении.

Женщина описала внешность злоумышленника и показала, в какую сторону он направился. Подозреваемый, которым оказался местный житель 1992 года рождения, был задержан неподалеку от места происшествия. Потерпевшая узнала в нем своего обидчика, и сотрудники вневедомственной охраны доставили задержанного в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее грабитель грозился заразить охранника магазина ВИЧ-инфекцией и порезал его ножом.

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