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Ребенку, оставшемуся без пальца на детской площадке, мэрия города выплатит 1 млн рублей

Мэрия Кстово выплатит ребенку за травму пальца на детской площадке 1 млн рублей

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СУ СК России по Нижегородской области

В Нижегородской области сотрудника мэрии Кстово признали виновным в халатности, из-за которой на детской площадке с двухлетним ребенком произошел несчастный случай. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

В июле двухлетний ребенок во время катания с горки на детской площадке, расположенной на площади Ленина, из-за поломки конструкции ампутировал себе палец.

Поскольку информация о неисправности нижней части горки ранее поступала в отдел по благоустройству города, но его сотрудники не отремонтировали или демонтировали опасный объект, суд возложил ответственность за травму ребенка на начальника отдела.

Подсудимому назначили наказание в виде исправительных работ сроком 6 месяцев. Также суд обязал мэрию города выплатить ребенку один миллион рублей.

Ранее в Брянской области ребенок остался без части пальца после занятий на спортплощадке.

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