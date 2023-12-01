В России стартовал конкурс для преподавателей основ российской государственности

В России начался прием заявок на участие в конкурсе преподавателей основ российской государственности, организованный Минобрнауки совместно с обществом «Знание».

Заявки на участие принимаются до 25 декабря 2023 года, а победители будут объявлены 25 января 2024 года.

«Конкурс призван поддержать педагогов вузов, которые с энтузиазмом подходят к своей работе, стараются найти новые форматы и способы интересно раскрыть предмет», — отметила заместитель главы Минобрнауки России Ольга Петрова.

Участниками конкурса могут стать преподаватели модуля «Основы российской государственности», которые прошли обучение по программе дополнительного профессионального образования «Технология преподавания основ российской государственности» и которые могут подтвердить прохождение курса удостоверением РАНХиГС.

Напомним, в декабре 2022 года президент России Владимир Путин объявил о введении курса «Основы российской государственности». С первого сентября 2023 года студенты-первокурсники уже начали заниматься данным предметом во всех вузах страны.