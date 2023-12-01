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Судебные приставы забрали дочь у родителей, которые запрещали ей ходить в школу

Под Челябинском приставы изъяли из семьи девочку, которая не ходила в школу

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Depositphotos

Судебные приставы забрали детей из семьи, в которой родители, лишенные родительских прав, скрывались от властей и запрещали посещать дочери школу. Об этом сообщает пресс-служба ФССП по Челябинской области.

Многодетная мать долго скрывалась от приставов, которые, согласно исполнительному документу, должны были забрать у нее всех детей. При этом старшая дочь женщины уже начала самостоятельную жизнь, 17-летний сын был отправлен на лечение в психиатрическую больницу, а младшая дочь, рожденная во втором браке, проживала с матерью и ее гражданским мужем.

Взрослые не имели постоянного места жительства, поэтому ребенок был вынужден ночевать с ними в разных местах, в том числе и заброшенных домах, а отчим не отпускал девятилетнюю девочку в школу. Приставы неоднократно встречались с ее родным отцом, который был против такого образа жизни для своей дочери, попытался вмешаться и был избит новым избранником своей экс-супруги.

В конце концов его дочь и ее мать нашлись в одном из домов в частном секторе, который сначала показался необитаемым. Родительница отдала ребенка приставам, при этом сама девочка, как утверждают в пресс-службе ведомства, была не против помещения ее в приют. Старшую дочь взяла под опеку ей бабушка, мать должницы, с которой теперь собираются взыскать алименты.

Ранее маленького мальчика изъяли из квартиры без еды и кровати в Саратове.

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